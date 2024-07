Zoontje Kim Kardashian heeft huidziekte

Kim Kardashian heeft onthuld dat een van haar zoons de huidaandoening vitiligo heeft. Dat deed de realityster in de podcast She MD, waarin Kardashian het over haar eigen huidaandoening psoriasis had.

“Ik kreeg het van mijn moeder en ik heb het in een andere vorm overgedragen aan mijn zoon, die hele lichte vitiligo heeft”, vertelt de 43-jarige Amerikaanse over haar eigen psoriasis. Dit is een chronische huidziekte die zorgt voor plekken en schilfers, met jeuk tot gevolg. Kardashian zegt niet wie van haar twee zoons (Saint, 8, of Psalm, 5) de aandoening heeft, maar benadrukt dat het “onder controle” is.

Michael Jackson

Vitiligo is een huidziekte waarbij het pigment uit de huid verdwijnt en witte plekken ontstaan. Bekende mensen die de ziekte hebben (gehad) zijn zanger Michael Jackson en model Winnie Harlow.