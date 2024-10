Zayn Malik stelt Amerikaanse deel tour uit na dood One Direction-‘broer’ Liam Payne

Zayn Malik stelt het Amerikaanse deel van zijn tournee uit, vanwege het plotselinge overlijden van zijn voormalige One Direction-collega Liam Payne, schrijft hij zaterdag op Instagram. Zijn STAIRWAY TO THE SKY Tour zou woensdag starten in San Francisco.

“Gezien het hartverscheurende verlies dat we deze week hebben meegemaakt, heb ik besloten om het Amerikaanse deel van de STAIRWAY TO THE SKY Tour uit te stellen”, schrijft Malik. De shows worden verplaatst naar januari en de zanger zegt binnen een paar dagen met nieuwe data te komen. “Ik hou van jullie allemaal en bedankt voor jullie begrip”, besluit hij.

Broer

Zayn reageerde afgelopen donderdag met een emotioneel bericht op Instagram op de dood van Payne. Hij schreef toen onder meer dat Payne als een broer voor hem was en dat hij muzikaal het meest getalenteerd was van alle One Direction-leden.

Val van balkon

De 31-jarige Liam Payne kwam afgelopen woensdag om het leven na een val van een balkon van een hotel in Buenos Aires in Argentinië.