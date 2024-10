Harry Styles reageert op overlijden Liam Payne: ‘Zal hem altijd missen’

Harry Styles, de Britse zanger en medebandlid van Liam Payne van One Direction, schreef op Instagram “Ik ben er echt kapot van dat Liam is heengegaan.” Dit komt een dag nadat Payne overleed.

“Liam leefde helemaal open, met zijn hart op zijn mouw”, schreef Styles. “Hij had een levensenergie die aanstekelijk was.”

Styles zei dat hij zich de jaren met Payne altijd zal herinneren als de dierbaarste van zijn leven. “Ik zal hem altijd missen, mijn dierbare vriend.”

Payne overleed woensdagavond na een val van zijn hotelbalkon in de Argentijnse stad Buenos Aires.

One Direction was jarenlang razend populair en scoorde hits met nummers als What Makes You Beautiful en Night Changes. Zanger Zayn Malik verliet de band in 2015. Begin 2016 kondigden de overige vier mannen aan een pauze voor onbepaalde tijd te nemen.