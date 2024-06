Vrouw van dood gevonden tv-dokter Michael Mosley: hij nam tijdens wandeling verkeerde afslag

Michael Mosley, de vermiste Britse tv-presentator die zondag dood werd teruggevonden, had tijdens een bergwandeling op het Griekse eiland Simi de verkeerde afslag genomen. Dat zegt zijn vrouw Clare Mosley in een verklaring aan Britse media.

“We vinden troost in feit dat hij het bijna had gehaald. Hij maakte een moeilijke klim, koos de verkeerde route en stortte in op een plek waar hij niet goed zichtbaar was voor het zoekteam”, zegt Mosley. Ze beschrijft haar 67-jarige echtgenoot als “een avontuurlijke man”. “Juist dat maakte hem zo speciaal.”

Mosley bedankt alle hulpverleners die sinds woensdag naar haar man hebben gezocht. “Sommige van deze mensen op het eiland, die nog nooit van Michael hadden gehoord, zochten ongevraagd van zonsopgang tot zonsondergang. Ook zijn we dankbaar dat de pers ons met veel respect heeft behandeld.”

Gezegend

Mosley vindt ook steun in eigen kring. “Ik ben gezegend met onze kinderen en mijn geweldige vrienden. Maar boven alles voel ik me zo gelukkig dat ik dit leven met Michael heb mogen delen.”