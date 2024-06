Vermiste tv-dokter Michael Mosley dood teruggevonden

De 67-jarige Britse tv-presentator Michael Mosley, die woensdagmiddag tijdens zijn vakantie op het Griekse eiland Simi verdween, is dood teruggevonden aan de noordoostkust van het eiland.

Mosley ging woensdag in de hitte wandelen langs een rotsachtige kust en is door zijn vrouw als vermist opgegeven toen hij niet terugkeerde. Hij had geen mobiele telefoon bij zich. Er is een dagenlange reddingsoperatie op touw gezet met speurhonden, duikers, drones, helikopters, de kustwacht en politiemensen uit Athene om de ’tv-dokter’ van de BBC terug te vinden.

Gevreesd werd dat hij in grotten langs de kust terecht was gekomen die zich snel kunnen vullen met water uit zee. De kust bij Agia Marina waar naar de presentator werd gezocht heet De Afgrond. Zijn lichaam is zondag langs die kust aangetroffen, melden Griekse en Britse media.

Vrouw en vier kinderen

Mosley was arts, tv-presentator en producer en werkte sinds 1985 voor de BBC. Hij heeft meerdere onderscheidingen en prijzen gekregen voor zijn programma’s en publicaties over gezondheid, zoals in 2017 een eredoctoraat van de universiteit van Edinburgh. Hij laat een vrouw en vier kinderen na.