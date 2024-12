Vijf mensen vervolgd voor dood Liam Payne

Vijf mensen worden vervolgd voor de dood van zanger Liam Payne. Dat melden de Argentijnse autoriteiten, aldus de BBC. Payne overleed in oktober na een val van zijn hotelbalkon in de Argentijnse hoofdstad Buenos Aires.

Hotelmanager Gilda Martin, receptionist Esteban Grassi en Paynes vriend Roger Nores zijn aangeklaagd voor doodslag. Hotelmedewerker Ezequiel Pereyra en ober Braian Paiz zijn aangeklaagd voor het leveren van drugs.

Volgens de rechtbankdocumenten zouden Pereyra en Paiz meerdere malen cocaïne hebben verkocht aan Payne. Nores wordt verweten dat hij “hem aan zijn lot had overgelaten, wetende dat hij niet in staat was voor zichzelf te zorgen en wetende dat hij aan meerdere verslavingen leed”. Manager Martin had Payne volgens de aanklacht niet naar zijn kamer moeten laten gaan, omdat het balkon daar een direct gevaar zou vormen.

Lees ook: Zayn Malik brengt tijdens concert eerbetoon aan Liam Payne: ‘Love you bro’

Hoge straffen

De verdachten van doodslag hangt een straf van een tot vijf jaar boven het hoofd. Die voor de cocaïneverkoop varieert van vier tot vijftien jaar.