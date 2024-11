Zayn Malik brengt tijdens concert eerbetoon aan Liam Payne: ‘Love you bro’

Een mooi gebaar van Zayn Malik (31). De zanger heeft zondag tijdens zijn optreden een emotioneel eerbetoon gebracht aan zijn voormalige One Direction-collega en vriend Liam Payne.

Het concert, dat plaatsvond in de O2 Academy Leeds in Engeland, was Zayn’s eerste show sinds het overlijden van Liam, een maand geleden. Liam was 31 jaar oud toen hij overleed.

Op een groot scherm achter de zanger verschenen de woorden ‘Love you, bro’, samen met Liam’s naam, zijn geboorte- en sterfdatum, en een hartje.

Liam werd afgelopen woensdag begraven, nadat hij in Buenos Aires om het leven kwam door een fatale val van zijn balkon. Zayn verplaatste eerder enkele shows van zijn tournee, vermoedelijk om bij de uitvaart aanwezig te kunnen zijn. Ook voormalige One Direction-leden Louis Tomlinson, Harry Styles en Niall Horan woonden de begrafenis bij in Wolverhampton.

Begrafenis Liam Payne

