Tyka Nelson (64), zus van Prince, overleden

Tyka Nelson, de zus van Prince, is maandag op 64-jarige leeftijd overleden. Dat heeft haar zoon President bekendgemaakt aan de Minnesota Star Tribune. Tyka was de enige volle zus van Prince, die zelf in 2016 op 57-jarige leeftijd overleed.

Verdere details over haar overlijden heeft President niet gedeeld. Ook Tyka’s halfzus Sharon reageerde op het overlijden. “Ze had haar eigen wil. Ze is nu op een betere plek”, laat ze weten aan de krant.

Pensioen

Tyka was net als haar broer muzikant en bracht tussen 1988 en 2011 vier albums uit. Volgens de Minnesota Star Tribune was ze van plan met pensioen te gaan, maar was ze in juni niet fit genoeg voor een afscheidsshow. Ze laat zes kinderen achter: President LenNard, Danielle, Crystal, Rachard, Sir Montece en Chelsea.