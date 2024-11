Sting: geen smet op Every Breath You Take door arrestatie Diddy

Sting denkt niet anders over de Police-hit Every Breath You Take door de aantijgingen tegen Sean ‘Diddy’ Combs, die er een eigen versie van maakte. Dat stelde de Britse zanger in een interview met Los Angeles Times.

The Police bracht in 1983 het nummer Every Breath You Take uit, toen Sting zanger van de band was. Veertien jaar later gebruikte Diddy een sample van het lied voor zijn eigen nummer, I’ll Be Missing You. In het gesprek met Los Angeles Times kreeg de 73-jarige Sting de vraag of hij nu anders naar zijn hit kijkt, nu Diddy wordt beschuldigd van onder meer seksueel wangedrag en afpersing. “Nee. Ik bedoel, ik weet niet wat er precies met Diddy is gebeurd. Maar het is geen smet op het lied. Het is nog steeds mijn lied”, antwoordde Sting.

Tientallen aanklachten

Rapper en muziekproducent Diddy zit sinds september in de gevangenis, in afwachting van zijn proces, dat in mei van start gaat. Er zijn inmiddels al tientallen aanklachten van seksueel misbruik tegen Diddy.