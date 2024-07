Shiloh Jolie-Pitt zet wens tot naamsverandering in krant



Shiloh Jolie-Pitt heeft haar wens om de naam Pitt te laten vallen, bevestigd in een reeks berichten in de Los Angeles Times. De wet in de staat Californië schrijft voor dat mensen die hun naam willen laten wijzigen dit vier weken voor de rechtszitting in een krant moeten publiceren. Volgens de Amerikaanse nieuwszender ABC heeft de 18-jarige dochter van actrice Angelina Jolie en acteur Brad Pitt dat recent gedaan.

Jolie-Pitt diende op 30 mei bij de rechtbank in Los Angeles een verzoek tot naamsverandering in. Ze meldt daarin dat ze van plan is haar naam te veranderen van Shiloh Nouvel Jolie-Pitt naar Shiloh Nouvel Jolie. Het verzoek tot naamsverandering is sinds 17 juni wekelijks als een juridische mededeling in de Los Angeles Times verschenen. Op 29 juli is er een hoorzitting over de aanstaande naamsverandering.

Lees ook: ‘Brad Pitt mag kerst vieren met jongste kinderen zonder toezicht’

Moeizame relatie

De reden voor de wens om haar naam te veranderen is niet officieel bekendgemaakt. Mogelijk heeft het te maken met het echtscheidingsverzoek dat haar moeder in 2016 indiende, maar nog altijd niet is afgerond. Pitt onderhoudt al jaren een moeizame relatie met zijn zes kinderen.