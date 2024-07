Shannen Doherty maakte dag voor dood scheiding rond

De Amerikaanse actrice Shannen Doherty heeft een dag voor haar dood de scheiding met haar ex Kurt Iswarienko afgerond. Dat meldt E! News op basis van documenten die bij de rechtbank van Californië zijn ingediend. Zij overleed zaterdag op 53-jarige leeftijd aan de gevolgen van borstkanker.

In de documenten staat dat de “partijen een schriftelijke overeenkomst hebben gesloten” over hun eigendomsrechten en als partners, en dat beide partijen deze keuze ondersteunden. Ook deed Doherty middels de overeenkomst afstand van het recht op alimentatie van Iswarienko, en werd omgekeerd alle steun van Doherty aan haar ex-man beëindigd.

Lees ook: Actrice Shannen Doherty op 53-jarige leeftijd overleden

‘Niet juist’

Doherty uitte onlangs nog haar zorgen over de manier waarop Iswarienko zich opstelde tijdens de aanloop naar de scheiding. “Het is gewoon niet juist dat Kurt onze scheiding mag uitstellen in de hoop dat ik sterf voordat hij mij moet betalen”, zou Doherty gezegd hebben in documenten die ook in het bezit zijn van E! News. “Terwijl hij zijn leven blijft leiden en zich aan zijn verantwoordelijkheden tegenover zijn stervende vrouw onttrekt.”