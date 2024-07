Actrice Shannen Doherty op 53-jarige leeftijd overleden

Actrice Shannen Doherty, onder meer bekend van series als Beverly Hills 90210 en Charmed, is op 53-jarige leeftijd overleden aan de gevolgen van kanker, meldt haar woordvoerder aan PEOPLE.

Bij Shannen werd in 2015 borstkanker geconstateerd. In 2020 maakte ze bekend dat er opnieuw kanker bij haar was gevonden en dat de ziekte zich in het vierde stadium bevond. Dat houdt in dat er uitzaaiingen zijn en dat genezing niet meer mogelijk is.

“Op zaterdag verloor Shannen na jaren strijd haar gevecht tegen kanker”, aldus haar woordvoerder. “De geliefde dochter, zus, tante en vriendin werd omringd door de mensen die haar liefhadden, en haar hond Bowie.”

Niet afgeschreven

Ondanks haar ziekte bleef Shannen tot het laatste moment aan het werk. Ze zei daarover: “Veel mensen die kanker hebben in het vierde stadium worden een soort van afgeschreven. Er wordt van uitgegaan dat ze niet meer kunnen werken en dat ze niet meer op volle kracht kunnen leven, maar dat is niet waar.”

Beeld: Getty Images