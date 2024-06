Shania Twain toch niet te paard op podium Glastonbury

Shania Twain is zondag niet zoals ze wilde met een paard het podium van Glastonbury opgekomen. De Canadese countryzangeres werd tijdens haar show op het Britse festival wel bijgestaan door dragqueens die stokken met paardenhoofden vasthielden.

De 58-jarige Twain vertelde eerder deze week aan de BBC dat ze graag een paard zou willen meenemen op het festivalpodium. “Ik ben dol op paarden, ik hou van dieren. Ik ga kijken of er ergens in de buurt een paard staat dat ik kan lenen”, zei de zangeres, die daaraan toevoegde dat ze niet wist of dat “überhaupt wel mag”.

Het optreden van Twain op Glastonbury verliep niet helemaal vlekkeloos. De zangeres leek, net als Cyndi Lauper een dag eerder, problemen te hebben met haar oortjes. Op sociale media klaagden mensen over de timing en zang van Twain.

#shaniatwain #Glastonbury

Well let's say it together after three

"That Don't Impress Me Much"

— Shopgirl (@lrigpohs) June 30, 2024