Hevige kritiek op Glastonbury-optreden Cyndi Lauper: ‘Technische problemen’

De show van Cyndi Lauper op Glastonbury ging zaterdagavond niet helemaal vlekkeloos. Volgens de BBC kampte de zangeres met flinke technische problemen, waardoor ze niet goed verstaanbaar was.

Aan het begin van de show overstemde de bas uit de muziek de zang van Lauper. Daarna leek de zangeres volgens de BBC moeite te hebben met het vinden van de juiste toonhoogte en timing. Kijkers zagen Lauper, die ook problemen met haar oortje leek te hebben, regelmatig seinen naar mensen achter de schermen.

Op sociale media regende het klachten van mensen die de livestream volgden. Kijkers merkten op dat de muziek sneller ging dan de zang. “Cyndi Lauper is overduidelijk niet aan het playbacken, al had ik dat misschien liever gewild”, schreef iemand.

Ooof. Being out of tune on your own songs isn’t great. Killing some banging songs #CyndiLauper