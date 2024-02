Zoon Cyndi Lauper opnieuw opgepakt

De zoon van zangeres Cyndi Lauper is in New York opgepakt voor wapenbezit. De 26-jarige Declyn Lauper kwam vrijdag op borgtocht vrij. Declyn pleitte in de rechtbank onschuldig. Hij moet dinsdag weer voor de rechter verschijnen.

Declyn werd woensdag gearresteerd na een schietpartij in New York. Hij was in de buurt van dat incident en zou een wapen bij zich hebben gehad dat hij van plan zou zijn om te gebruiken.

Tweede arrestatie

Het is niet de eerste keer dat het enige kind van Cyndi Lauper in aanraking komt met de politie. In 2022 werd hij opgepakt nadat agenten hem hadden aangetroffen in een gestolen auto.

