Selena Gomez en Benny Blanco gaan weer samen muziek maken

Selena Gomez (32) en haar verloofde Benny Blanco (36) zijn bezig met nieuwe muziek. In een video op TikTok deelde Benny beelden van Selena, die in hun thuisstudio achter de microfoon staat.

Selena en Benny kennen elkaar sinds hun eerste muzikale samenwerking in 2015 voor haar album ‘Revival’. Benny co-produceerde de nummers ‘Kill Em with Kindness‘ en ‘Same Old Love‘, beide afkomstig van datzelfde album.

De zangeres en actrice begon in 2023 een relatie met Benny, en in december kondigden ze hun verloving aan. Benny onthulde eerder dat hij verliefd werd op Selena tijdens hun gezamenlijke muzikale projecten. “Het is gek dat de liefde van je leven constant voor je ogen zit, maar dat je het niet doorhebt.,” vertelde hij.

De zangeres heeft eerder met een geliefde muziek gemaakt. In 2017 bracht ze samen met haar toenmalige vriend, de Canadese zanger The Weeknd, het nummer ‘It Ain’t Me‘ uit.

