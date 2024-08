Selena Gomez slaat terug na kritiek op relatie

Selena Gomez was “heel depressief” in de periode dat ze een relatie had met Justin Bieber. Zo heeft de zangeres en actrice gereageerd op een TikTokvideo. Daarin stelt iemand dat Gomez een aantal jaar geleden haar hoogtijdagen had, en dat ze toen nooit met haar huidige partner Benny Blanco zou zijn gegaan.

“Ik weet zeker – en jij ook – dat ze destijds nooit met Benny zou zijn gegaan, toen ze in haar IT GIRL-periode zat”, schrijft de maker van de video bij beelden van een jonge Gomez. Die reageert daarop: “Daar moet ik wel om lachen, aangezien ik toen heel depressief was, lol.”

Gomez en Bieber hadden acht jaar lang een knipperlichtrelatie. In 2018 gingen de twee uit elkaar. Inmiddels verwacht Bieber een kindje met model Hailey Bieber. Gomez liet in december weten dat nog nooit iemand haar zo goed heeft behandeld als Benny.