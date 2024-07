Selena Gomez dankbaar voor vriend Benny Blanco

Selena Gomez is dolgelukkig met haar vriend Benny Blanco. De 32-jarige Amerikaanse actrice bedankt haar partner dat hij zijn leven met haar deelt.

“Bedankt voor het delen van je leven met mij, vandaag en iedere dag”, schrijft Gomez in een bericht op Instagram. Daarbij deelt de actrice een reeks foto’s waarop ze samen met Blanco te zien is.

Deze week deelde Blanco ook hoe blij hij met Gomez is. “Eerst speelde ik een teddybeer in je videoclip en nu mag ik de jouwe zijn in het echte leven”, schreef hij in een bericht op haar verjaardag. Gomez en Blanco zijn sinds vorig jaar een stel.