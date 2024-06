Sean Penn ontkent Madonna te hebben geslagen met honkbalknuppel

Sean Penn ontkent dat hij popster Madonna ooit met een honkbalknuppel heeft geslagen. De acteur en de zangeres waren van 1985 tot 1989 getrouwd en rond hun breuk gingen er geruchten dat Penn Madonna mishandeld zou hebben.

Penn vertelt in een interview met The New York Times dat een date hem eens vroeg “hoe het zat met Madonna op haar hoofd slaan met een honkbalknuppel”. Naar eigen zeggen had de acteur geen flauw idee waar zij het over had. “Ik ben niet de grootste man. Maar als ik Mike Tyson met een honkbalknuppel op zijn hoofd sla, moet hij naar het ziekenhuis.”

Madonna sprak zich in 2015 al eens uit over de kwestie. “Hoewel we zeker meer dan eens verhitte discussies hadden tijdens ons huwelijk, heeft Sean mij nooit geslagen, vastgebonden of fysiek mishandeld”, stelde Madonna destijds in een schriftelijke verklaring.

Penn is drie keer getrouwd geweest: eerst met Madonna, later met actrices Robin Wright en Leila George. De acteur lijkt nu niet op zoek te zijn naar een nieuwe liefde. Penn heeft momenteel geen serieuze relatie en zegt tegen The New York Times dat hij zich “elke dag geweldig” voelt.