‘Sam Asghari mag op tv niet over zijn ex Britney Spears praten’

Sam Asghari zal tijdens zijn deelname aan het programma The Traitors, de Amerikaanse versie van De Verraders, niets zeggen over zijn gestrande huwelijk met Britney Spears. Het model heeft met de zangeres afgesproken om daarover zijn mond te houden, weet entertainmentsite TMZ.

De kans dat Asghari iets negatiefs over Spears zou zeggen, was al klein. Tot nu toe heeft hij in het openbaar alleen nog maar aardige woorden over de zangeres gesproken. Spears wil echter ook niet dat hij positieve dingen over haar zegt.

Vorige maand rondden Spears en Asghari hun veelbesproken scheiding af. Ze waren sinds juni 2022 getrouwd en hun huwelijk duurde iets meer dan een jaar.

Lees ook: Ex-man Britney Spears reageert op scheiding: ‘Mensen groeien uit elkaar’

Eerder deze week werd bekend dat Asghari te zien is in het derde seizoen van The Traitors.