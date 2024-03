Ex-man Britney Spears reageert op scheiding: ‘Mensen groeien uit elkaar’

Sam Asghari heeft in een nieuw interview teruggeblikt op zijn relatie met Britney Spears. Het model en de zangeres begonnen in 2017 met daten, trouwden in juni 2022, maar gingen vorig jaar augustus uit elkaar.

“Het was een zegen om het leven met iemand zo lang te kunnen delen. Maar mensen groeien uit elkaar en ze gaan verder”, zegt de 29-jarige Asghari tegen People. Hij was degene die vorig jaar de scheiding aanvroeg, maar koestert geen wrok tegenover zijn ex.

“Ik heb altijd een hekel gehad aan mensen die uit elkaar gaan; op een bepaald moment vertelden ze elkaar dat ze van elkaar hielden en zaten ze aan dezelfde tafel en aten ze samen. Ik snap nooit dat wanneer ze dan uit elkaar gaan, ze slecht over de ander praten”, zegt Asghari. “Dat is iets wat ik nooit zal doen, omdat ik het geweldig naar m’n zin had en een goed leven had. Het blijft altijd onderdeel van mij, een hoofdstuk in mijn leven.”

Asghari, die zondag 30 wordt, richt zich nu op de toekomst. “Ik heb altijd de meest positieve mindset gehad over het leven. Mijn ervaringen hebben me gemaakt tot de man die ik nu ben. Ik blijf groeien, ik kom uit een familie die het verleden viert. Ik kijk graag terug, mijn verleden was een prachtige zegen.”