Robbie Williams en vrouw Ayda verliezen twee honden in één dag: ‘Een groot hoofdstuk afgesloten’

Robbie Williams en zijn vrouw Ayda Field hebben niet één, maar twee grote verliezen voor hun kiezen gekregen. Hun twee hondjes Poupette en Walle zijn samen op één avond overleden, schrijft Ayda verdrietig op Instagram, een bericht dat ook Robbie deelde. Poupette was achttien jaar, Walle een jaar jonger.

Poupette kwam in Ayda’s leven toen zij nog geen idee had wie Robbie Williams was, schrijft ze bij een aantal mooie kiekjes van haar harige maatjes. “Vanaf de dag dat we elkaar zagen, was ze mijn soulmate. Ik was een single meid en ineens, met Poupette, was ik een alleenstaande moeder.” Tot het moment dat ze Robbie ontmoette, zes maanden later. “Ik vertelde hem meteen dat Poupette en ik één pakket zijn.” Ook Robbie werd verliefd op Poupette en een jaar geleden kwam daar Walle bij.

De honden kregen een sleutelrol op de bruiloft van Robbie en Ayda, Poupette als bruidsmeisje en Walle als getuige van Robbie. Toen Robbie en Ayda hun trouwgeloften recentelijk hernieuwden, waren de twee honden weer van de partij, met dezelfde taak. “Ik denk dat ze voor ons volhielden, om erbij te kunnen zijn voor hun ‘pa en ma’ toen we ze zo nodig hadden.”

Lees ook: Bijzonder moment voor Robbie Williams en zijn vrouw

Samen in bed gestorven

De twee honden zijn, zoals Ayda beschrijft, “samen in bed gestorven, luisterend naar Dancing Queen, omringd door liefde.” Voor diegenen die bekend zijn met een dergelijk verlies, biedt Ayda troostende woorden. “Dit verdriet is moeilijk te begrijpen voor mensen die nog nooit van een dier hebben gehouden. Deze woorden zijn denk ik niet voor jou. Maar voor diegenen die een harige beste vriend, een soulmate als Poupette en Walle hadden en die verloren hebben… Ik bied jullie een huilende knuffel. Ik hoop dat het helpt.”

Lees het hele verhaal van Poupette en Walle hieronder: