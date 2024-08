Bijzonder moment voor Robbie Williams en zijn vrouw

Robbie Williams en zijn vrouw Ayda hebben hun trouwgeloften vernieuwd. Dat deelt de 50-jarige Britse zanger op Instagram.

In het bericht staat de zanger stil bij positieve dingen die de laatste tijd zijn gebeurd, waaronder het vernieuwen van de trouwgeloften van hem en Ayda. “Ik heb tijd doorgebracht met mijn vrienden. Mijn vrienden maken me heel gelukkig. We hebben met zijn allen naar de Olympische Spelen gekeken. De Olympische Spelen waren ongelooflijk helend. Ik heb een paar heerlijke baden genomen en echt genoten van de tijd voor mezelf.”

De zanger heeft nieuwe mensen ontmoet “die ik echt leuk vond en mijn leven is beter door die ontmoetingen”. Williams voelt zich “zelfverzekerd” en ervaart “een nieuwe vitaliteit die ik heb gemist”. “Ik heb twee nieuwe liedjes geschreven en opgenomen. Eén voor de eindtitels van mijn film.” En, vervolgt hij, ook heeft hij zijn trouwgeloften vernieuwd. “Ik ben op dit moment dankbaar. Ik ben bezig met de toekomst, moe en gestrest. Ik ben hier en nu dankbaar.”

De voormalige Take That-zanger en de actrice trouwden in 2010 en hebben vier kinderen: Theodora, Charlton, Colette en Beau.