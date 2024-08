Rechter veegt tegenaanklacht Nick Carter van tafel

Nick Carter heeft in de rechtszaal een tegenslag te verwerken gekregen. Een rechter in Nevada heeft bepaald dat de Backstreet Boys-zanger geen tegenaanklacht mag indienen tegen Ashley Repp, die Carter vorig jaar heeft beschuldigd van verkrachting.

De vrouw klaagde Carter in augustus 2023 aan voor vermeend seksueel misbruik. Zij stelde dat Carter haar had verkracht op een jacht toen zij 15 jaar oud was. De 44-jarige zanger diende later een tegenaanklacht aan wegens smaad. Hij gaf toe dat hij seks heeft gehad met Repp, maar stelde dat het met wederzijdse toestemming gebeurde. Ook zei hij dat Repp had gelogen over haar leeftijd.

De rechter oordeelde dat Carter het vermeende slachtoffer niet kan aanklagen omdat zij hem een verkrachter heeft genoemd. Omdat Repp destijds minderjarig was, geldt de seksuele interactie als verkrachting, ongeacht of er sprake was van wederzijdse toestemming.

Lees ook: Vrouw die Nick Carter beschuldigt van seksueel geweld: hij wil me intimideren met tegenaangifte

Meerdere nederlagen

Carter leed ook in een andere zaak een nederlaag. De zanger had geprobeerd om de rechtszaak over seksueel misbruik van een andere aanklager, Shannon Ruth, nietig te laten verklaren. Maar de rechter veegde ook dat verzoek van tafel.

Lees ook: Opnieuw aanklacht van seksueel misbruik tegen Nick Carter

Smaad

De Backstreet Boys-zanger werd in de afgelopen jaren door meerdere vrouwen aangeklaagd voor seksueel wangedrag. Eerder deze week werd bekend dat Carter in Californië een tegenaanklacht wegens smaad heeft ingediend tegen zangeres Melissa Schuman, die hem heeft beschuldigd van verkrachting.