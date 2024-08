Pissige Justin Bieber gaat viraal

Een video waarin Justin Bieber boos is op een aantal fans, gaat viraal op sociale media. Een groep giechelende jongens begint de zanger te filmen in een hotel in Hollywood, waarop Bieber hen geïrriteerd maant weg te gaan.

“Vinden jullie dit grappig? Is dit grappig voor jullie?”, zegt de 30-jarige Bieber tegen de jongens. Hij zwaait daarna met zijn armen. “Hup, wegwezen. Ga weg. Het is niet grappig, bro.” De video is inmiddels 1,1 miljoen keer bekeken. In de reacties krijgt de zanger veel steun. Veel mensen vinden de groep jongens vervelend en vragen zich af of het wel goed gaat met Bieber.

Bar mitswa

Volgens entertainmentwebsite TMZ was Bieber in het hotel om te lunchen met zijn hoogzwangere vrouw Hailey Bieber. De jongens waren er voor een bar mitswa, een Joodse viering voor een jongen die dertien jaar wordt.