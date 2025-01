Paris Hilton deelt heftige beelden van afgebrande huis: ‘Hart is gebroken’

Paris Hilton heeft op Instagram een video gedeeld van de overblijfselen van haar afgebrande huis in Los Angeles. Onder de video schreef de mediapersoonlijkheid dat de aanblik van de restanten voelt alsof haar hart “in duizend stukjes is gebroken”.

“Hier sta ik, op de plek waar ooit ons thuis was, en het verdriet is werkelijk onbeschrijflijk. Toen ik het nieuws voor het eerst hoorde, was ik compleet in shock – ik kon het niet bevatten. Maar nu ik hier sta en het met eigen ogen zie, voelt het alsof mijn hart in duizend stukjes is gebroken”, aldus Hilton.

Dat haar gezin hun thuis is verloren, raakt haar diep. “Dit huis was niet zomaar een plek om te wonen – het was waar we droomden, lachten en de mooiste herinneringen als gezin creëerden. Het was waar Phoenix’ kleine handjes kunst maakten die ik voor altijd zal koesteren, waar liefde en leven elke hoek vulden. Om het nu in as te zien veranderen… het is verschrikkelijk, daar zijn geen woorden voor.”

Branden

De mediapersoonlijkheid bedankte verder de brandweerlieden, hulpverleners en vrijwilligers die de branden in Hollywood nog altijd bestrijden.

Bij de branden in Los Angeles zijn volgens de autoriteiten zeker tien mensen omgekomen. Ongeveer 10.000 panden zijn verwoest of beschadigd, voornamelijk in de districten Pacific Palisades en, 40 kilometer oostelijker, Pasadena en Altadena. Circa 180.000 mensen zijn geëvacueerd voor de branden in het noorden en aan de noordwestkant van de metropool.

Verschillende bekende mensen die in Hollywood wonen zijn inmiddels hun huis verloren. Onder hen acteurs Billy Crystal, Mandy Moore, Anna Faris, Cary Elwes en Eugene Levy.