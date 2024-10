Nina Dobrev ten huwelijk gevraagd: ‘Hallo verloofde’

Actrice Nina Dobrev gaat trouwen. Ze is door haar vriend, voormalig professioneel snowboarder Shaun White, ten huwelijk gevraagd.

“RIP boyfriend, hello fiancé”, schrijft de 35-jarige Dobrev, vooral bekend van haar rol in The Vampire Diaries, op Instagram bij een serie foto’s van het moment dat White haar vroeg. De sporter deelt op zijn beurt ook een aantal beelden. “Ze heeft JA gezegd”, jubelt hij.

Dobrev en White hebben al vier jaar een relatie. De actrice was eerder samen met Vampire Diaries-collega Ian Somerhalder.