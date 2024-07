Nicolas Cage had drie kinderen van drie vrouwen niet verwacht

Nicolas Cage had niet verwacht dat hij in zijn leven drie kinderen bij drie verschillende vrouwen zou krijgen. In een gesprek met The New Yorker zegt de Amerikaanse acteur dat de ervaring bij elk kind weer helemaal anders was. Cage heeft twee zoons en een dochter.

“Het zijn allemaal verschillende ervaringen”, vertelde de 60-jarige Cage aan de New Yorker. “Elk kind heeft een andere moeder. Het is niet wat ik oorspronkelijk had gedacht dat er zou gebeuren toen ik verliefd werd of trouwde – dat ik drie verschillende kinderen zou krijgen met drie verschillende moeders – maar toch is dat wat er is gebeurd. Dus elk kind is anders. Er is een ander soort aandacht.”

Cage kreeg met zijn ex-vriendin Christina Fulton een zoon, Weston, die nu 33 jaar oud is. Met zijn ex-vrouw Alice Kim kreeg hij nog een zoon, de nu 18-jarige Kal-El. In 2022 kreeg hij met zijn huidige vriendin Riki Shibata een dochter, August, die nu 22 maanden oud is.