Moeder overleden zanger Chester Bennington voelt zich ‘verraden’ door Linkin Park

Susan Eubanks, de moeder van de overleden Linkin Park-zanger Chester Bennington (degene met de Grammy in zijn handen op bovenstaande foto), is boos op de rest van de band. Ze vertelt aan muziekblad Rolling Stone dat ze zich “verraden” voelt, omdat ze niet op de hoogte was gebracht dat de groep terugkeert met een nieuwe zangeres.

“Ze hebben me verteld dat ze het me zouden laten weten als ze ooit weer iets zouden doen. Ze hebben me niets laten weten en ze wisten vast dat ik er niet heel blij mee zou zijn. Ik vind het heel erg”, zegt Eubanks. Het nieuws dat Emily Armstrong de nieuwe zangeres van Linkin Park is, ontdekte ze naar eigen zeggen toen ze iets opzocht op Google. “Linkin Park is vaak het eerste dat ik zie op Google.”

Worstelen

Eubanks keek vervolgens naar de livestream waarin Armstrong voor het eerst als zangeres te horen was. “Ze was zich, ik zeg het gewoon, door een hele hoge noot aan het worstelen. Ik ging er zo snel mogelijk uit.”

Lees ook: Chester Bennington (Linkin Park) maakt einde aan leven

Scientology

De keuze voor Emily viel bij veel Linkin Park-fans sowieso verkeerd, omdat zij een aanhanger is van de omstreden Scientology-kerk. Volgers van die kerk zouden niet geloven in mentale ziektes als depressie en dat de overige bandleden hebben gekozen voor een Scientologist als frontvrouw, vinden de fans meer dan pijnlijk, omdat Chester zichzelf van het leven beroofde na jaren te hebben geworsteld met depressies. Ook zou Armstrong That 70’s Show-acteur Danny Masterson hebben gesteund, ook een Scientologist, die inmiddels is veroordeeld tot 30 jaar cel wegens de verkrachting van twee vrouwen.

Praten over zelfmoordgedachten kan 24/7 via 113 of 0800-0113 en de chat op 113.nl