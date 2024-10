Mariah Carey twijfelde aanvankelijk over wereldwijde kersthit: te vroeg

Het had weinig gescheeld, of Mariah Carey was niet meegegaan in het idee van haar platenmaatschappij om het nog altijd succesvolle kerstalbum Merry Christmas op te nemen. Dat zei de 55-jarige Amerikaanse zangeres onlangs in een interview met persbureau Associated Press. Het maken van dat album, op 28 oktober exact dertig jaar geleden, kwam voor haar gevoel toen nog te vroeg.

“Toen de platenmaatschappij zei dat ik een kerstalbum moest maken had ik zoiets van: ‘Ik weet niet of ik dat nu zou moeten doen’. Want weet je, ik was nog erg jong, net begonnen en ik had juist het idee dat artiesten pas op een later moment in hun carrière een kerstalbum maken.”

Kerstboom in studio

Voor onder meer het nummer All I Want For Christmas Is You, dat sindsdien gedurende de kerstperiode nog altijd records breekt, ging Carey uiteindelijk toch overstag. In gesprek met de krant USA Today vertelde ze dat het even duurde voor ze overtuigd raakte, en ook hoe het er in 1994 in de studio aan toeging. “Die opnames waren geweldig, als geen andere. Het was natuurlijk mijn eerste kerstalbum en we hadden toen ook de studio versierd, een en al kerstversiering met zelfs ook een kerstboom.”