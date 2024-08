Bizar: moeder en zus van Mariah Carey op dezelfde dag overleden

Mariah Carey heeft haar moeder Patricia en haar zus Alison afgelopen weekend op dezelfde dag verloren. De zangeres deelt dat maandag in een verklaring.

“Mijn hart is gebroken, omdat mijn moeder het afgelopen weekend is overleden. Helaas ben ik door een tragische samenloop van omstandigheden mijn zus op dezelfde dag verloren”, laat de 55-jarige Carey weten aan Amerikaanse media. “Ik voel me gezegend dat ik de laatste week met mijn moeder heb kunnen doorbrengen voordat ze overleed.”

‘Onmogelijke tijd’

Over de doodsoorzaak van Patricia en Alison is niets bekendgemaakt. “Ik waardeer alle liefde, steun en het respect voor mijn privacy in deze onmogelijke tijd.”