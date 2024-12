Mariah Carey ontkent AI-geruchten

Mariah Carey ontkent dat haar videobericht van Spotify Wrapped voor de fans door AI is gemaakt. Dat schrijft de All I Want For Christmas-zangeres op X.

De video, waarin Mariah te zien is met rode lippenstift, maakte flink wat los bij fans. “Door het slechte licht en mijn rode lippenstift lijkt het alsof de video door AI gemaakt is”, schrijft Carey op het socialemediaplatform. Maar dat is dus niet zo, benadrukt ze.

In de video van Spotify Wrapped, een persoonlijke terugblik op de meest gestreamde muziek, spreekt de zangeres haar fans toe: “Dank je wel dat je mijn muziek op Spotify luistert. Jouw steun is het allermooiste cadeau waar ik om kan vragen.”

Ze vervolgt: “Dit jaar vieren we de dertigste verjaardag van mijn album ‘Merry Christmas’. Ik wens je veel luisterplezier en ik kan niet wachten tot ik weer nieuwe muziek met je kan delen.”

All I Want For Christmas is het meest succesvolle kerstnummer uitgebracht door een vrouwelijke artiest en is inmiddels ook al meer dan 1 miljard keer gestreamd via Spotify.