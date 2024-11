‘Margot Robbie bevallen van eerste kindje’

Margot Robbie en haar echtgenoot Tom Ackerley zijn onlangs voor het eerst ouders geworden. Dat meldt het blad People, dat eerder in juli ook de zwangerschap aankondigde. De 34-jarige Australische, hoofdrolspeelster in hitfilm Barbie (2023), zou volgens People bevallen zijn van een zoontje.

Wanneer het kindje ter wereld is gekomen, is niet bekend. Zo ook niet voor welke naam de kersverse ouders hebben gekozen.

Robbie ontmoette de Britse Ackerley, ook 34 jaar oud en toentertijd assistent-regisseur, voor het eerst in 2013 op de set van de dramafilm Suite Française (2014). Ruim drie jaar later, zonder tussentijds melding te hebben gemaakt van een verloving, trouwde het stel in besloten kring in het geboorteland van Robbie.