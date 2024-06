Madonna verzoekt om rechtszaak uitlopen concert te seponeren

Madonna wil dat de rechtszaken die tegen haar zijn aangespannen omdat ze haar concerten te laat begon worden geseponeerd. Dat meldt de Amerikaanse entertainmentsite TMZ, die nieuwe juridische documenten heeft ingezien. Daarin zou Madonna zeggen dat haar “echte fans” weten dat ze altijd later aan haar shows begint.

Het gaat om concerten waarbij Madonna twee uur later dan gepland op het podium verscheen. Meerdere mensen klaagden de 65-jarige zangeres hierom aan, omdat ze bijvoorbeeld de volgende dag moesten werken, of het concert eerder moesten verlaten omdat ze anders niet meer thuis zouden komen.

In de documenten die TMZ in handen heeft, zou Madonna’s juridische team schrijven: “Als een fan voldoende bekend is met Madonna’s concertgeschiedenis om te weten dat haar optredens twee uur en vijftien minuten duren, zou die fan zeker weten dat Madonna doorgaans ruim na de gecommuniceerde tijd het podium betreedt en tot diep in de nacht speelt.”

Ook in Amsterdam liet Madonna haar fans eind vorig jaar lang wachten voordat ze aan haar show begon. Toen verscheen de zangeres ongeveer anderhalf uur later dan gepland op het podium.