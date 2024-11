Madonna begrijpt niet waarom ‘veroordeelde misdadiger’ presidentsverkiezingen wint

Madonna (66) is verbijsterd dat de Republikein Donald Trump (78) de Amerikaanse presidentsverkiezingen heeft gewonnen. In haar Instagramverhaal uitte de zangeres haar frustratie door een taart te tonen met de tekst ‘Fuck Trump’ in grote letters.

‘Gisteravond heb ik me volgepropt met deze taart’, schrijft de Queen of Pop onder de foto van de taart. Daarna deelt Madonna een selfie met de tekst: ‘Ik probeer te begrijpen waarom een veroordeelde misdadiger en verkrachter wordt gekozen om ons land te leiden. Omdat hij goed is voor de economie?’

Eerder had Madonna haar steun uitgesproken voor de Democratische kandidaat Kamala Harris. Ze noemde Harris een ‘intelligente, meelevende en welbespraakte leider.’

TEKST: DENISE DELGADO

BEELD: GETTY IMAGES/INSTAGRAM: @MADONNA