Jennifer Lopez haalt uit naar Donald Trump na ‘belediging’ over Puerto Rico

Jennifer Lopez (55) heeft flink uitgehaald naar de Amerikaanse presidentskandidaat Donald Trump. Dat deed ze in haar toespraak tijdens een bijeenkomst van Kamala Harris. De zangeres reageerde op een grap die tijdens een van Trumps campagnebijeenkomsten werd gemaakt over Puerto Rico.

Jennifer liet weten diep gekwetst te zijn door een opmerking die tijdens een Trump-campagnebijeenkomst werd gemaakt over Puerto Rico. Ze noemde de opmerking beledigend voor ‘de mensheid en voor ieder mens met een goed karakter’ en benadrukte dat het gedrag van Trump ‘ons eraan herinnerde wie hij werkelijk is.’

De opmerking die tijdens de bijeenkomst van Trump voor zoveel verontwaardiging zorgde, kwam van komiek Tony Hinchcliffe. Hij verscheen kort voor Trump op het podium. “Er drijft momenteel letterlijk een eiland van afval midden in de oceaan. Ik geloof dat het Puerto Rico heet,” zei Tony. Deze uitspraak wekte woede bij zowel de Latijns-Amerikaanse gemeenschap als daarbuiten. Bekende namen zoals Bad Bunny en Ricky Martin spraken hun afschuw erover uit. Van Trump werd verwacht dat hij als gastheer een respectvolle toon zou zetten voor het evenement.

“Het waren niet alleen Puerto Ricanen die die dag beledigd werden”, zei Jennifer. “Het was elke latino in dit land. Het was de hele menselijkheid en iedereen met een fatsoenlijk karakter.”

“Ik ben Puerto Ricaans en ja, ik ben hier geboren. Wij zijn Amerikaans”, vervolgde ze. Jennifer sprak openlijk over haar keuze om op Kamala Harris te stemmen voor het presidentschap. “Ik ben een moeder, een zus, een actrice en entertainer en ik hou van Hollywood-eindes, waarin de goede partij wint,” zei ze.

Jennifer Lopez en Kamala Harris

Jennifer kreeg stereotyperende rollen

De zangeres sprak daarnaast over de ambities die ze had toen ze haar carrière in de filmwereld begon. “Toen ik in de televisie- en filmwereld begon, kreeg ik de rollen van de dienstmeid of de luide latina, maar ik wist dat ik meer te bieden had. En volgens mij zijn er heel veel mensen in dit land die hetzelfde voelen, die weten dat ze meer kunnen doen en we willen allemaal de kans om het te bewijzen. Verkiezingen gaan erover dat we leiders kiezen die dat ondersteunen, en niet zij die dat in de weg staan.”

“Je kunt het woord ‘American’ niet spellen zonder ‘Rican’,” eindigde ze haar toespraak.

Lees ook: Jennifer Lopez opgelucht na aanvragen scheiding van Ben Affleck

Bekijk ook:

TEKST: DENISE DELGADO

BEELD: GETTY IMAGES