Jennifer Lopez niet op zoek naar nieuwe liefde: ‘Moet geluk bij mezelf vinden’

Jennifer Lopez heeft zich voor het eerst uitgelaten over haar scheiding van Ben Affleck. De zangeres zegt in gesprek met het tijdschrift Interview woensdag dat het goed met haar gaat en dat ze momenteel niet op zoek is naar een nieuwe relatie.

“Nu vind ik het leuk als ik zeg dat ik gewoon alleen ben. Ik ben nu niet op zoek naar iemand”, aldus Lopez. “Een relatie hebben, maakt niet wie ik ben. Ik kan geen geluk in anderen zoeken, ik moet geluk bij mezelf vinden. Ik zei altijd dat ik een gelukkig persoon was, maar ik zocht nog steeds iets of iemand om me compleet te maken. Maar nu denk ik: Nee, het is gewoon goed zo.”

Afgelopen zomer, op 20 augustus, vroeg Lopez de scheiding aan van Affleck. Twee jaar geleden trouwden de twee. Van 2002 tot 2004 hadden ze ook een relatie.