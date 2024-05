Kendall Jenner gespot bij optreden ex Bad Bunny

Kendall Jenner is gezien bij een concert van Bad Bunny in Orlando. Het model werd volgens Us Weekly door fans gesignaleerd terwijl ze met een zwarte capuchon over haar hoofd vanuit de vipruimte mee stond te zingen met de hits van de Puerto Ricaan. Eind 2023 gingen de twee na een jaar daten uit elkaar.

Het is de tweede keer in korte tijd dat de 29-jarige Jenner en de eveneens 29-jarige rapper in elkaars buurt zijn gesignaleerd. Begin mei zagen de twee elkaar na maanden weer in het openbaar tijdens het Met Gala in New York. De volgende ochtend werden gezien terwijl ze allebei hetzelfde hotel verlieten.

Jenner en Benito Antonio Martínez Ocasio, zoals Bad Bunny echt heet, werden voor het eerst samen gezien in februari 2023.