Zo gaat het met Madonna na ‘wonderbaarlijk’ herstel

Madonna geniet een jaar na haar ziekenhuisopname volop van het leven. Op Instagram schrijft de zangeres dat ze dankbaar is dat ze nog leeft.

De 65-jarige Madonna weet nog dat ze op Onafhankelijkheidsdag vorig jaar amper in staat was om met een sterretje in de achtertuin te staan. “Ik ben wonderbaarlijk genoeg hersteld en ik heb een geweldig jaar gehad”, aldus de zangeres, die van de gelegenheid gebruikmaakt om God te bedanken. “Het leven is mooi”, zo besluit ze.

Madonna belandde vorig jaar in het ziekenhuis met een ernstige bacteriële infectie. Ze werd destijds enige tijd in een kunstmatig coma gehouden. Eerder dit jaar noemde de zangeres het tijdens een concert een “bijna-doodervaring”.