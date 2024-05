Madonna geeft megaconcert in Rio de Janeiro

Madonna heeft zaterdagnacht een megaconcert gegeven op het strand van Copacabana in de Braziliaanse stad Rio de Janeiro. Volgens het stadsbestuur werden er 1,5 miljoen fans verwacht bij het optreden. Hoeveel dat er uiteindelijk precies waren, was niet onmiddellijk duidelijk. Wel tonen foto’s van het evenement dat het strand afgeladen vol stond.

Geheel in het zwart gekleed trapte de Amerikaans popster rond 22.30 (lokale tijd) haar grootste optreden ooit af met haar hit Nothing Really Matters. Het megaconcert vormde de afsluiting van haar Celebration Tour, waarmee Madonna haar 40-jarige carrière als muziek, stijl- en cultuuricoon vierde.

Rio de Janeiro stond in de aanloop naar het langverwachte gratis optreden van Madonna de hele zaterdag al bol van de opwinding. “Zijn jullie er klaar voor?” postte de 65-jarige Amerikaanse superster zeven uur voor de show op haar Instagram-account.

Het afsluitende optreden van The Celebration Tour volgde op weken van voorbereiding. Het stadsbestuur van Rio de Janeiro zette duizenden politieagenten in rond het concertgebied om de menigte enigszins onder controle te houden, met behulp van een strategie die vergelijkbaar was met die rond de grootschalige nieuwjaarsvieringen in de stad.

Met temperaturen rond de 28 graden Celsius was het vrij warm zaterdag. Dus sproeiden brandweerlieden water om fans af te koelen die zich al vroeg rond het podium hadden verzameld. Ook werd er de hele dag gratis drinkwater uitgedeeld. De Braziliaanse autoriteiten hadden de voorzorgsmaatregelen opgevoerd nadat vorig jaar een jonge Braziliaanse fan tijdens een concert van Taylor Swift overleed door de hitte en uitputting.

Het feit dat volgens Braziliaanse media bijna elf miljoen euro aan belastinggeld werd uitgegeven aan het evenement zorgde voor kritiek voorafgaand aan het concert. Het stadsbestuur stelde echter te verwachten dat geld ruimschoots terug te verdienen, onder meer uit toerisme-inkomsten door de toestroom van fans naar de stad.