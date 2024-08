Lily Allen zwaar onder vuur: brengt ‘slecht opgevoede’ puppy naar asiel na eten paspoorten

Lily Allen heeft toegegeven dat ze een puppy heeft teruggebracht naar het asiel omdat het hondje niet goed luisterde. De maat was vol toen de viervoeter ook nog eens de paspoorten van de zangeres en haar dochters opat.

De 39-jarige Allen vertelt in de podcast Miss Me? dat zij en haar man David Harbour samen een hondje hadden geadopteerd. “Maar toen at het mijn paspoort op, dus ik heb haar teruggebracht naar het asiel”, aldus de Britse, die daarna verduidelijkte dat ook de paspoorten van haar dochters het niet hebben overleefd.

“Ik kan je niet vertellen hoeveel het heeft gekost om alles te laten vervangen”, vervolgt Allen. “Het was tijdens corona, dus het was een absolute logistieke nachtmerrie. De vader van mijn kinderen woont in Engeland. Ik kon ze vier of vijf maanden niet terugbrengen om hun vader te zien, omdat die hond de paspoorten had opgegeten.”

Volgens Allen ruïneerde het hondje haar leven. “De paspoorten waren niet het enige wat ze opat. Ze was een zeer slecht opgevoede hond.”

De opmerkingen leveren Allen op sociale media veel kritiek op. Veel mensen vinden het verwerpelijk dat ze haar hond zo de deur uit zette.

Beeld: Getty Images

We really don’t deserve dogs the actions of this spoilt indulgent attention seeker being a prime example pic.twitter.com/rIkqLaL1de

#LilyAllen is one horrible human being. Returning a puppy to a shelter because it chewed her passport that she left lying around. Puppies are like children & are teething at that age. Would you return your child it they did that? You are despicable & don't deserve animals https://t.co/lwclfuuSWm

— Movies On The Way (@Moviesontheway) August 22, 2024