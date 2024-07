Lily Allen met de voetjes bloot op erotische website OnlyFans

Lily Allen is binnenkort te aanschouwen op de erotische website OnlyFans. Althans, de voeten van de zangeres, zo deelt de Amerikaanse entertainmentwebsite TMZ.

Fans van de voeten van Allen kunnen voor 10 dollar per maand een abonnement afsluiten. Inmiddels staan er zes foto’s op de website.

Vijf sterren op WikiFeet

Het account van Allen komt voor sommigen niet als een verrassing. De zangeres had eerder een vijfsterrenrecensie gekregen op de website WikiFeet, een website voor mensen met een voetfetisj met foto’s van voeten van bekende personen. In de podcast Miss Me? moest Allen lachen, maar zei ze ook dat ze “geen nee” tegen een bijbaan in de voetfoto-industrie zou zeggen.