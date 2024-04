Lily Allen open over ontmaagding: ‘Traumatiserend’

Lily Allen weet niet meer precies wanneer ze haar maagdelijkheid verloor, maar weet wel nog dat het “behoorlijk traumatiserend” was. Dat zegt de 38-jarige zangeres in haar podcast Miss Me? waarin ze vragen van fans over maagdelijkheid beantwoordt.

“Ik weet eigenlijk niet wanneer ik ontmaagd ben, is dat erg?” vraagt Allen zich af in de podcast. Volgens de zangeres zou het met twee verschillende mannen gebeurd kunnen zijn. Tijdens een vakantie met haar vader en broertje in haar jeugd had Allen namelijk seks met een jongen die “een stuk ouder” was dan zijzelf. “Ik ontmoette die jongen, Fernando genaamd, en ging met hem naar zijn hotelkamer en bleef daar slapen.” Ondertussen was de vader van Allen ongerust omdat zijn dochter spoorloos was. “Toen ik terugkwam was iedereen in volledige paniek”, aldus Allen. “De politie was gebeld omdat ze bang waren dat ik was verdronken. Daarna was ik wel een tijdje klaar met seks.”

Het was of die keer dat Allen ontmaagd werd, of een keer met een Servische klasgenoot. “Volgens mij spraken we niet eens dezelfde taal. Het was in ieder geval niet iets dat ik als intiem zou omschrijven”, vertelt de zangeres.

Allen zegt zich ook te “schamen” voor beide verhalen. “Anderen praten over zulke geweldige belevingen, maar bij mij waren die twee keer echt verschrikkelijk. Ik wil niet het gevoel hebben dat ik mijn puurheid aan Fernando of Mihajlo ben verloren. Maar ik weet niet meer wie als eerste was.”