Liam Gallagher: Oasis komt met nieuw album

Oasis komt mogelijk ook met een nieuw album. Volgens zanger Liam Gallagher is de plaat zelfs al af, reageerde hij op X op een vraag van een fan.

Hoe serieus Gallagher is, is nog maar de vraag omdat de Brit wel vaker dingen beweert op sociale media. Wel heeft de zanger ook geregeld nieuws gedeeld dat uiteindelijk waar bleek te zijn. Zo postte hij eerder al over een reünie van Oasis, die vorige maand werd bevestigd.

De band van Liam en zijn broer Noel Gallagher bracht in 2008 zijn laatste studioalbum Dig Out Your Soul uit. Het jaar daarna ging de groep uit elkaar omdat de broers ruzie hadden.

Lees ook: Oasis keert terug met reeks reünieoptredens in 2025: ‘Het grote wachten is over’

Uitverkochte tournee

Die ruzie lijkt na jaren bijgelegd, want Oasis gaat volgend jaar weer op tournee door het Verenigd Koninkrijk en Ierland. Kaartjes voor de concerten verkochten vorig weekend in rap tempo uit. Wel was er kritiek op de prijzen voor de tickets, omdat die veel duurder waren dan van tevoren was aangekondigd. Omdat Ticketmaster werkt met “dynamische prijsstelling” steeg de prijs doordat de vraag hoog was.