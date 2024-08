Oasis keert terug met reeks reünieoptredens in 2025: ‘Het grote wachten is over’

Vijftien jaar na het einde van Oasis gaat de band weer optreden. Volgend jaar geeft de groep rond de broers Liam en Noel Gallagher een reeks optredens in Groot-Brittannië en Ierland, is dinsdag bekendgemaakt.

De eerste show van Oasis staat gepland op 4 juli in Cardiff. Daarna volgen nog dertien shows in Manchester, Londen, Edinburgh en Dublin. Kaarten gaan zaterdag in de verkoop. Mogelijk volgen later meer optredens buiten Europa.

De broers zelf hebben kort maar krachtig gereageerd op het nieuws dat ze weer bij elkaar komen voor een langverwachte reeks reünieconcerten van Oasis. “Dit is het. Dit gaat gebeuren”, schrijven beide muzikanten op sociale media.

In het persbericht schrijft de groep dat de “wapens zijn stilgevallen” en de “sterren op één lijn” staan, een verwijzing naar de langdurige ruzie tussen de broers. “Het grote wachten is over. Kom kijken. Het wordt niet uitgezonden.”

Jubileum

Het nieuws komt in de week dat het precies dertig jaar geleden is dat het debuutalbum Definitely Maybe uitkwam. Oasis was een van de belangrijkste bands van de britpopgeneratie in de jaren negentig. Van het album (What’s the Story) Morning Glory? werden wereldwijd meer dan 22 miljoen exemplaren verkocht en het werd de bestverkochte plaat van de jaren negentig in Groot-Brittannië. Het album, waarop grote hits als Wonderwall en Don’t Look Back in Anger staan, bestaat volgend jaar precies dertig jaar.

Vete

Door onderlinge ruzies ging Oasis in 2009 ten onder. Noel stapte uit de groep omdat hij “geen dag langer” met zijn broer kon samenwerken. De twee zetten hun vete daarna jarenlang voort door elkaar op sociale media en in interviews zwart te maken.

‘Interessante situatie’

Door de jaren heen leken Liam en Noel desondanks meermalen open te staan voor een reünie, die er tot nu nooit kwam. Afgelopen weekend kwam het nieuws over een hereniging plots in een stroomversnelling. Liam gaf de fans hoop nadat hij op het Leeds Festival onder meer zei dat er “een interessante situatie” was ontstaan.