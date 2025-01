Kristin ‘Charlotte’ Davis kreeg schijntje voor Sex and the City: ‘Wat is dit?’

Kristin Davis kreeg in 1998 in eerste instantie slechts 5000 dollar geboden om de rol van Charlotte te blijven spelen in de hitserie Sex and the City. Davis kreeg tijdens de opnames van de eerste aflevering een contract onder haar neus geschoven waar het bedrag in stond, vertelt ze in de eerste aflevering van haar podcast Are You A Charlotte?

“Ik zat een keer in mijn trailer en toen klopte iemand op mijn deur, die zei: ik heb nog wat papierwerk dat je moet invullen”, herinnert de 59-jarige actrice zich. “Het contract was twee pagina’s en ik dacht: wat is dit? Er stond: je wordt een terugkerend personage en je krijgt 5000 dollar betaald.”

Davis belde direct haar advocaat, die haar vertelde het contract niet te tekenen. Volgens haar raadsman kostte de pilot van de serie nogal veel geld, waardoor producent HBO “lichte stress” ervoer. Het is niet duidelijk hoeveel Davis uiteindelijk voor de serie heeft gekregen.

Lees ook: Deze actrice is uit spin-off Sex and the City geknikkerd

‘Geen fan’

Inmiddels heeft Davis de rol van Charlotte in zes seizoenen van de serie, twee films en in de spin-off gespeeld, maar ze was niet meteen fan. “Ik was nooit een fan van de pilot. Het liep niet echt, het was chaotisch”, vertelt ze in de podcast. “Maar ik wist ook: als een pilot te goed is, dan is de show waarschijnlijk weer niet goed.”