Deze actrice is uit spin-off Sex and the City geknikkerd

Actrice Sara Ramirez zal niet te zien in het derde seizoen van And Just Like That, de spin-off van hitserie Sex and the City. Dat meldt Deadline op basis van bronnen rond de productie. HBO Max, dat de serie uitzendt, heeft het nieuws nog niet bevestigd.

Ramirez was in de eerste twee seizoenen te zien als de non-binaire komiek Che Diaz, met wie Miranda Hobbs (Cynthia Nixon) een tijdje een relatie heeft. Daarnaast maakte Che een podcast met schrijfster Carrie Bradshaw (Sarah Jessica Parker).

Pro-Palestijnse opmerkingen

The Daily Mail suggereerde eerder dat de terugkeer van Ramirez in de serie onzeker zou zijn, nadat de actrice pro-Palestijnse opmerkingen op haar sociale media had gedeeld. Maar volgens betrouwbare bronnen rond de serie zou dit niet de reden zijn.

And Just Like That volgt de personages uit Sex and the City nu zij ruim in de vijftig zijn. Het derde seizoen wordt later dit jaar verwacht op HBO Max.