Kris Jenner moet onder het mes: ‘Heel emotioneel’

Kris Jenner moet een operatie ondergaan waarbij haar eierstokken zullen worden verwijderd. De moeder van onder anderen realitysterren Kim en Khloé Kardashian onthulde dat in de nieuwste aflevering van de serie The Kardashians, die woensdagavond te zien was op de Amerikaanse tv-zender Hulu.

In de aflevering barstte de 68-jarige Jenner in tranen uit toen zij aan haar dochters vertelde dat zij in het ziekenhuis een scan had laten maken en dat daarbij “een cyste en een kleine tumor” waren aangetroffen. Een arts vertelde haar daarna dat zij haar eierstokken moet laten verwijderen, zei Jenner. “Ik ben er gewoon heel emotioneel over, want dit is de plek waar al mijn kinderen zijn ontstaan”, aldus de moeder van zes in de aflevering. Bij het gesprek waren behalve dochters Kim en Khloé, ook dochter Kendall Jenner en Kris’ partner Corey Gamble aanwezig.

Verdrietig

Dochter Kim liet in de uitzending al weten “heel verdrietig” te zijn voor haar moeder. “Een operatie ondergaan en je eierstokken verwijderen is echt een grote gebeurtenis”, zei ze. Dochter Kourtney Kardashian, die later ook via FaceTime bij het stel kwam, was het daarmee eens.