Zus van Kris Jenner overleed aan een hartstilstand

Karen Houghton, de zus van Kris Jenner, is op 19 maart overleden aan een plotselinge hartritmestoornis en een hartstilstand. Dat meldt TMZ. Ook diabetes type 2 wordt als onderliggende doodsoorzaak genoemd.

Vorige maand schreef Kris Jenner in een emotionele post op Instagram dat haar jongere zus Karen (65) onverwacht was overleden. “Karen was van binnen en van buiten prachtig”, schreef ze. “Ze was altijd dankbaar voor het leven en koesterde haar familie, vrienden en vooral haar prachtige dochter. Karens overlijden herinnert ons eraan dat het leven zo kort en kostbaar is en dat morgen nooit gegarandeerd is.”

Karen was Kris’ enige zus. De realityster, bekend van Keeping Up with the Kardashians, heeft zelf zes kinderen: Kourtney, Kim, Khloé, Rob, Kendall en Kylie.