Kim Kardashian bezoekt moordende Menendez-broers uit Netflixserie Monsters

Kim Kardashian heeft in een gevangenis vlak bij San Diego een bezoek gebracht aan onder anderen de broers Lyle en Erik Menendez. Het verhaal van deze twee mannen staat centraal in de Netflixserie Monsters: The Lyle and Erik Menendez Story, die donderdag verscheen.

De realityster ging zaterdag samen met acteur Cooper Koch, die Erik speelt in de serie, met een groep gevangenen in gesprek. Volgens Amerikaanse media had Kardashian ook haar zus Khloé en moeder Kris Jenner meegenomen. Ze spraken over hoe het gevangenissysteem beter kan in de Verenigde Staten, een thema waar de realityster zich al langer mee bezighoudt.

‘Naïef en onnauwkeurig’

Lyle en Erik Menendez vermoordden in 1989 hun ouders, in de serie gespeeld door Javier Bardem en Chloë Sevigny. Erik is niet zo blij met de vertelling van hun verhaal. In een verklaring, die zijn vrouw vrijdag op X deelde, schreef hij onder meer dat maker Ryan Murphy “naïef en onnauwkeurig” met de feiten is omgegaan.